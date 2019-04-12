2019-04-12T14:34:11+03:00
Общество

Жителей тамбовского села местное предприятие «закоптило» и засыпало пеплом

Люди жалуются на слабость, головокружение и тошноту
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители села Кочетовка Мичуринского района пожаловались Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину на местное предприятие по производству нерафинированных масел, которое, по их словам, отравляет им жизнь.

- В своем обращении жители указали, что выбросы с предприятия ООО «Новый сад», в виде копоти и пепла оседают на жилые постройки и автомобили, - пояснили в аппарате Уполномоченного. - Постоянно присутствует резкий запах, от чего у жителей села возникают головокружение, тошнота и головные боли. Участились случаи появления аллергии, слабости и усталости у детей дошкольного возраста. Кроме того, ООО «Новый сад» осуществляет сброс неочищенных отходов производства в близлежащий пруд.

Ознакомившись с коллективным обращением кочетовцев, Уполномоченный направил запросы в управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тамбовской области и прокуратуру Мичуринского района для проверки этих фактов. Предприятие проверили и обнаружили в его деятельности нарушения природоохранного законодательства. Их ООО «Новый сад» обязали устранить. Выполнение этого требования находится на контроле Уполномоченного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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