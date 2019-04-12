На Тамбовщине проснулись клещи

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-12T13:45:09+03:00

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Теплая погода, которая установилась на Тамбовщине в марте и апреле, стала причиной ранней активизации клещей. По данным управления Роспотребнадзора, в этом году первый укус опасного членистоногого зафиксировали в нашем регионе 28 марта. Для сравнения, в прошлом году клещ впервые "напал" на тамбовчанина 11 апреля. А вот в 2016 и 2017 году пострадавшие обратились в больницу 12 и 14 марта соответственно. Санитарные врачи сообщают, что на сегодняшний день зарегистрировано уже 8 обратившихся за медицинской помощью людей, на которых «напали» клещи. Пострадавших взяли под медицинское наблюдение, а членистоногих будут лабораторно исследовать.

- Клещи, обитающие на территории области, распространяют такие заболевания как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, что подтверждено результатами лабораторного исследования членистоногих, - поясняют в региональном Роспотребнадзоре. - Так, по итогам 2018 года зараженность возбудителями клещевых инфекций исследованных клещей (боррелиоз, анаплазмоз) составила 20,1%, что указывает на высокий риск инфицирования населения при укусах клещами. Клещей, инфицированных возбудителем клещевого энцефалита, не выявлено.

Тамбовская область неэндемична по заболеваемости клещевым энцефалитом, однако, заразиться опасной инфекцией можно при посещении ряда регионов РФ. Иммунизация против клещевого вирусного энцефалита людям, выезжающим в эндемичные по этому заболеванию регионы организована и проводится на базе ТОГБУЗ «Городская поликлиника им. Арх. Луки г. Тамбова».

ИСТОЧНИК KP.RU