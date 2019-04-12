Тамбовчанин оборудовал домики для белок

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-12T12:00:05+03:00

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В районе моста через реку Цна в северном районе Котовска есть самый настоящий бельчатник. Как рассказали в администрации города Котовска, домики для животных организовал местный пенсионер Геннадий Дьячков, который гуляя однажды по лесу, увидел белочку и решил, что было бы неплохо обустроить для нее лесную столовую. Теперь жителей и гостей города радуют белки, которые с удовольствием приходят полакомиться угощением, оставленным котовчанами.

- Хотелось бы только, чтобы добрые люди, которые готовы заботиться о братьях наших меньших, внимательнее относились к выбору корма. Диким животным подходят далеко не все лакомства. Даже, если они их с удовольствием съедают, это может навредить их здоровью, - говорит Геннадий Дьячков.

Всего в этом году Геннадий Александрович наблюдал у своих кормушек 11 белочек. Но сейчас они показываются мало - греют гнезда с бельчатами.

Фото: prokotovsk.info

Белки в Котовске.

ИСТОЧНИК KP.RU