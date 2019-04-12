Полицейские вернули жителю Тамбовской области угнанный автомобиль

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-12T12:39:47+03:00

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11 апреля в дежурную часть поступило сообщение от 71-летнего жителя Кирсанова. Пенсионер рассказал полицейским, что у него украли автомобиль «Лада Ларгус». На место, на улицу Гоголя, незамедлительно прибыла оперативная группа. После опроса соседей и возможных очевидцев стражи порядка приступили к розыску машины.

- В ходе оперативных мероприятий транспортное средство было обнаружено на улице Пушкарской в технически исправном состоянии. Сидевшего за рулем угонщика доставили в отдел полиции. Как оказалось, угон совершил 50-летний житель села Вячка, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.

Автомобиль полицейские вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU