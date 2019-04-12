В Тамбове 26 апреля состоится первая репетиция парада

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-12T11:05:33+03:00

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В Тамбове стартовала подготовка к празднованию Дня Победы. Как сообщили в администрации города Тамбова, репетиции парада и театрализованного представления на площади Ленина начнутся уже 26 апреля.

На пл. Ленина пройдут четыре репетицииФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В этот день сначала утром, с 9.00 до 12.00, а затем днем, с 16.00 до 18.00, будут отработаны «военная» и «театральная» части праздника. Затем репетиции планируется провести 27, 30 апреля, 6 и 7 мая в первой половине дня. При этом организаторы постараются минимизировать перекрытия движения транспорта на площади Ленина.

Тамбовчанам покажут театрализованное представлениеФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В плане городских мероприятий традиционно значатся торжественный прием ветеранов, а также митинги в сквере В. Петрова и у памятника медикам. Они пройдут накануне Дня Победы. Основные же мероприятия, конечно, запланированы на 9 мая.

В этот день программа праздничных мероприятий начнется с возложения цветов к памятнику Зое Космодемьянской в 9.00. Торжества на площади Ленина начнутся в 10.00. Здесь будет показано театрализованное представление и состоится прохождение парадных расчетов военнослужащих тамбовского гарнизона. В параде примут участие служащие Росгвардии, сотрудники МЧС, УФСИН, кадеты, Юнармия. Затем праздничная колонна проследует по улице Советской, где в этот пройдет акция «Вальс Победы», участниками которой станут около 300 юных тамбовчан. По ходу движения колонны запланированы митинг у мемориала «Вечный огонь», возложение цветов к памятнику «Тамбовский колхозник». В 12.00 пройдет траурная панихида и воинский ритуал на Воздвиженском кладбище. У ледового дворца спорта «Кристалл» в этот день с утра будет организована выставка военной техники.

- Акция «Бессмертный полк» пройдет в Тамбове 9 Мая по маршруту прошлого года, по бульвару Энтузиастов до Парка Победы, - сообщили в мэрии Тамбова. - Вечерняя программа, которая начнется в 18.00, будет организована в двух районах областного центра: в Парке Победы и у культурно-досугового центра «Мир». Праздничный салют прозвучит в 22.00 также на этих двух площадках.

"Бессмертный полк" пройдет по прошлогоднему маршрутуФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU