Два тамбовчанина, украв из сейфа около 150 тысяч рублей, решили повторить "удачную авантюру"

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-12T10:35:30+03:00

Но на этот раз удача была не на их стороне

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В Тамбове перед судом предстанет преступная группа, обвиняемая в краже денег из сейфа в офисе металлобазы. Расследование уголовного дела завершено. Напомним, 28 октября прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о попытке проникновения на территорию пункта приема металла на улице Кавалерийской. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал одного из подозреваемых с поличным. Второму злоумышленнику удалось скрыться.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, криминалисты изучили изъятые следы.Уже через сутки был задержан второй подозреваемый.

- Как выяснилось, два приятеля - 23-летний и 28-летний тамбовчане после распития спиртных напитков пошли в пункт приема металла на улице Кавалерийской. Там они планировали совершить кражу цветного металла. Около полуночи они перелезли через забор и, отогнув нижнюю часть ворот, попали внутрь ангара. В офисном помещении с помощью обнаруженной в подсобке «болгарки» срезали замок стоявшего там сейфа и вынули оттуда деньги, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Найденные в сейфе 148 тысяч 500 рублей они поделили поровну и разошлись по домам.

Спустя неделю, приятели решили повторить кражу и вновь, распив спиртное, проникли на металлобазу. Но на этот раз их заметил сторож расположенной рядом организации, который и сообщил в полицию.

- Позже оба подозреваемых дали признательные показания. Изобличению преступников помогла камера видеонаблюдения, установленная на соседнем с пунктом приема предприятии, - отметили в полиции. - Сейчас материалы уголовного дела по статье 158 «Кража» переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU