Под Тамбовом столкнулись «Ford Transit», «Lifan» и «Mercedec Sprinter»: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-12T10:02:26+03:00

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11 апреля в 10 часов 10 минут на 487 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей на территории Знаменского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.

- Водитель автомобиля «Ford Transit», 59-летний мужчина, не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с движущим впереди автомобилем «Lifan», под управлением 63-летнего мужчины, который по инерции продолжил движение и столкнулся со стоящим впереди автомобилем «Mercedec Sprinter», под управлением 67-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водителю автомобиля «Lifan», а также двум пассажирам - 12-летней девочке и 45-летней женщине помощь медики оказали на месте происшествия.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU