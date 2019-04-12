В Тамбовской области легковушку «отрикошетило» в световую опору
Авария, в которой пострадали три человека, в том числе ребенок, произошла11 апреля в 12 часов 30 минут на нерегулируемом перекрестке улиц Академика Маркова и Саратовская в районе дома №66 города Рассказово. Как сообщили в региональном УГИБДД, 65-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», которым управлял 63-летний водитель.
- От столкновения автомобиль «ВАЗ-2107» выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на световую опору, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В результате аварии травмы получил водитель и 39-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2107», а так же семилетняя пассажирка автомобиля «Volkswagen Passat». Пострадавшие были доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова и Детскую областную больницу.
В аварии пострадали женщина и ребенокФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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