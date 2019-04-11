В Тамбове отмывают 400 остановок

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-11T17:52:19+03:00

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В Тамбове сотрудники МБУ «Пассажирские перевозки» приводят в порядок остановочные павильоны. Всего в городе их 400, и за неделю рабочие помыли остановки на улице Гагарина, Киквидзе, Гастелло, Авиационной, Интернациональной и других. Сейчас очередь улицы Бастионной. Чтобы освежить остановки одной воды не достаточно, говорят рабочие. Расклейщики объявлений используют настолько прочный клей, что даже специальное моющее средство не всегда может его отмыть. Времени на обслуживание одной остановки тратилось бы меньше, если бы объявления размещали только на специально отведенных для них стендах, а не по всей остановке.

- Мы работали вчера на Гагарина, а перед этим помыли и сделали ремонт по улице Авиационной, - говорит специалист отдела МБУ «Пассажирские перевозки» Валерий Потапов, - И всё опять заклеено рекламой. Вот этим и будем заниматься. Сейчас идет подготовка к Пасхе, к Первомаю. Основная задача - успеть до праздников. А так, постоянно делаем ремонт, снимаем незаконную рекламу, которую клеят где не положено.

Как сообщают в администрации города Тамбова,12 апреля рабочие помоют остановки на улице Мичуринской, и затем приступят к следующим этапам работ – ремонту и покраске павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU