Обеспечить тамбовчан холодной водой планируют лишь в пятницу 12 апреля

СЕГОДНЯ 17:34 2019-04-11T17:34:21+03:00

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Жители северной части города Тамбова, которые почти сутки страдают от отсутствия питьевой воды, получат ее в полной мере лишь завтра, 12 апреля. Такой прогноз сделали в администрации города Тамбова.

- По состоянию на 16 часов 40 минут 11 апреля ремонтные работы завершены, - говорят в мэрии. - Параметры работы водозаборных узлов соответствуют нормативным режимам. Однако, учитывая объемы потребляемой населением воды в часы максимального разбора и тот факт, что на время производства работ подача воды в РЧВ (резервуары чистой воды) была ограничена, давление холодной воды в вечернее время 11 апреля останется частично снижено. Окончательно водоснабжение планируется восстановить 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU