В Тамбове поймали «сетевого» педофила: на его счету 12 жертв

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-11T17:10:17+03:00

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В региональном СУ СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего тамбовчанина, обвиняемого в совершении преступлений против общественной нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Речь идет о целом перечне статей: 132, 134, 135, 242, 242.2 УК РФ.

Следствием установлено, что в 2015-2017 г.г. мужчина в популярной социальной сети знакомился с девочками 10-15 лет из различных субъектов Российской Федерации, вел с ними переписку на интимные темы, уговаривал их делать «откровенные» фотографии и пересылать ему. Кроме этого, обвиняемый изготавливал и пересылал несовершеннолетним в сети «Интернет» свои фотографии порнографического содержания. С одной из девушек он несколько раз встречался, приглашал к себе домой, где, достоверно зная о ее возрасте (15 лет), вступал с ней в половую связь.

- Преступная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена оперативными сотрудниками регионального УМВД России. По ходатайству следователя злоумышленнику избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшими по данному уголовному делу признаны 12 несовершеннолетних девочек, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU