2019-04-11T16:47:03+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан, снимавших дом, украли деньги у хозяйки

Преступление произошло в Знаменском районе
Ирина БУРЯКОВА
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10 апреля в дежурную часть обратилась 81-летняя жительница деревни Большие Пады Знаменского района. Она рассказала стражам порядка, что у нее украли деньги. На место незамедлительно прибыла оперативная группа. Полицейские опросили пенсионерку и выяснили, что женщина сдавала дом двум местным жителям. Она приехала проверить жильцов в очередной раз и оставила сумку без присмотра в доме. Когда вернулась, то обнаружила пропажу двух тысяч рублей. Двое мужчин даже не отрицали, что взяли деньги, но обещали вернуть в этот же день. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

- Долго искать злоумышленников не пришлось, они были задержаны участковым. Похищенные средства 37-летний и 38-летний задержанные потратили на себя. Злоумышленники успели съездить в соседнюю деревню и купить там алкоголь, сигареты и продукты питания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Как выяснилось, данные лица уже не раз имели проблемы с законом и злоупотребляют спиртным.

В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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