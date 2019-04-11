Жителю Тамбовщины, заказавшему через интернет запрещенные в РФ препараты, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-11T16:15:44+03:00

Сотрудники ФСБ задержали его при получении товара на почте

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В Тамбовской области суд вынес приговор 21-летнему жителю Мичуринска. Он признан виновным по статье 226.1 УК РФ - в незаконном перемещении через государственную границу РФ сильнодействующих веществ.

- В августе 2018 года подсудимый через интернет для личного потребления заказал у неустановленных лиц, находящихся в Республике Беларусь, препараты, содержащих сильнодействующие вещества, свободный оборот которых на территории России запрещен, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Мичуринец предоставил продавцам свой адрес и перечислил им деньги.

- Заказанные препараты были доставлены в почтовое отделение Мичуринска, при получении которых его противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ по Тамбовской области, - отмечают в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, возложив на осужденного обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU