Адвокаты из Тамбова пойдут под суд за попытку «заработать» 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-11T15:47:13+03:00

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В Тамбове по обвинению в мошенничестве перед судом предстанут два адвоката. Мужчин обвиняют в покушении на мошенничество, а одного из них — в свершившемся мошенничестве.

Все началось с того, что осенью 2017 года к одному из адвокатов за юридической консультацией обратилась женщина - бывший директор фирмы в сфере дорожного строительства, которая являлась фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Помимо помощи в этом вопросе клиентка попросила оказать содействие в отмене обеспечительных мер в отношении имущества в рамках исполнительного производства о взыскании с нее и ее сына значительной суммы денежных средств в пользу кредитной организации. В дальнейшем при встрече с женщиной адвокат и его коллега обманули клиентку. Они сказали, что для решения вопроса о прекращении в отношении нее уголовного преследования и исполнительного производства понадобятся денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей. Деньги якобы должны были пойти на взятки «нужным» людям.

В ноябре 2017 года женщина передала адвокатам 250 тысяч рублей, а 5 февраля прошлого года они получили от нее оставшуюся сумму, после чего сразу были задержаны сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России. Следствию также удалось доказать, что один из адвокатов по аналогичной схеме (под предлогом дачи взятки «нужным» должностным лицам) ранее уже получал от этой женщины 100 тысяч рублей за оказание «помощи» в отмене судебным приставом-исполнителем ограничения на выезд за пределы РФ в отношении ее сына, которые полностью обратил в свою пользу. В отношении адвокатов-аферистов следователи регионального СКР возбудили уголовные дела, расследования которых сейчас завершены.

- Несмотря на непризнание фигурантами дела вины, следствию удалось собрать доказательственную базу, достаточную для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU