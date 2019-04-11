Тамбовчанин может получить 5 лет колонии за поджег дома экс-супруги

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-11T14:40:14+03:00

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Полицейские установили предполагаемого виновника пожара, который произошел 19 июля минувшего года в селе Новорусаново Жердевского района. Тогда от огня сильно пострадал жилой дом, принадлежащий 46-летней женщине. К счастью, в пожаре никто не погиб, но большая часть строения оказалась серьезно повреждена. Полицейские заподозрили поджог.

После опросила хозяйки дома, соседей, других жителей села выяснилось, что к пожару мог быть причастен бывший супруг женщины – 48-летний местный житель. Он не раз ссорился с женой и во время конфликтов угрожал поджечь дом. Мужчину задержали и опросили, однако явных улик его вины не было.

В местном ОМВД возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В рамках его расследования были назначены пожаротехническая, трасологическая, физико-химическая и ряд других экспертиз, проводился сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности. В итоге причастность бывшего супруга к поджогу жилого дома подтвердилась. Его задержали, опросили, под давлением неопровержимых улик и доказательств мужчина сознался в преступлении. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Виновному в таком преступлении грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU