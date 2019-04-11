2019-04-11T14:01:51+03:00
Происшествия

Житель города Грязи, обворовавший магазин в Тамбовской области, заплатил 52 тысячи рублей

Уголовное дело в отношении него прекращено
Ирина БУРЯКОВА
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Житель Липецкой области возместил причиненный ущерб после кражи в Петровском районе. Напомним, ранним утром 1 декабря минувшего года владелица продуктового магазина в селе Большой Избердей обнаружила, что ночью кто-то взломал дверной замок и проник внутрь. Из магазина пропала алкогольная и табачная продукция, продукты питания и предметы бытовой химии.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа полиции. Рядом с магазином полицейские обнаружили следы транспортного средства и брошенный мешок. С места взлома и из магазина эксперт-криминалист изъял оставленные преступником следы. Подворный обход и опрос местных жителей помог получить оперативную информацию. Несколько дней назад кто-то видел незнакомую машину "ВАЗ-2115" серебристого цвета с номерами липецкого региона.

- При помощи коллег из Липецкой области был установлен разыскиваемый автомобиль, а также его владелец. Им оказался 29-летний житель города Грязи, ранее судимый за кражи. Протектор шин автомобиля полностью совпал со следами, оставленными на месте кражи, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Мужчина сознался в краже и рассказал, что часть похищенного успел сбыть местным жителям. Часть - петровским полицейским удалось изъять и вернуть в магазин.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".

- В процессе расследования уголовного дела подозреваемый возместил весь причиненный ущерб в размере 52 тысяч рублей, - отметили в полиции. - В суде уголовное дело было прекращено за примирением сторон ввиду полного покрытия причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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