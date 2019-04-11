2019-04-11T13:31:37+03:00
Общество

Жители северной части Тамбова остались без холодной воды

Авария на крупном водоводе произошла вечером 10 апреля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Серьезная аварии на крупном водоводе в районе ул. Советская, 106, произошла около 19 часов вечера 10 апреля. Повреждена оказалась труба диаметром 600 мм. Из-за этого жители северной части Тамбова остались без холодного водоснабжения.

- Для проведения восстановительных работ снижено давление холодного водоснабжения в северной части города Тамбова. Для ликвидации последствий аварийной ситуации привлекались силы и средства АО «ТКС» в составе 1 бригады (14 человек), 7 единиц техники, - сообщили в администрации города Тамбова. - Ориентировочное время завершения работ по устранения повреждения до 17 часов 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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