В Мичуринске наводят чистоту

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-11T13:01:20+03:00

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Весенние работы на городских территориях наукограда в самом разгаре. Мичуринск продолжают приводить в порядок. Бригады коммунальных служб, помимо проведения санитарной очистки города, приступили к покраске бордюров, урн, ограждений и т.д.

Фото: пресс-служба администрации Мичуринска

- Основной фронт сотрудников «Зеленхоза» развернулся на улице Советской. До этого была проведена уборка мостов у основного питомника и подвесного моста в районе набережной реки Лесной Воронеж, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска Тамбовской области. - Параллельно ведется работа на площади Славы, территории перед железнодорожным вокзалом Мичуринск-Уральский, сквере имени Рората и других местах массового посещения горожан.

Завтра к коммунальным бригадам присоединятся трудовые коллективы и неравнодушные горожане. 12 апреля объявлен днем общегородского субботника.

Фото: пресс-служба администрации Мичуринска

ИСТОЧНИК KP.RU