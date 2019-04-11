2019-04-11T13:01:20+03:00
Общество

В Мичуринске наводят чистоту

Город приводят в порядок после зимы
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации МичуринскаФото: пресс-служба администрации Мичуринска
Изменить размер текста:

Весенние работы на городских территориях наукограда в самом разгаре. Мичуринск продолжают приводить в порядок. Бригады коммунальных служб, помимо проведения санитарной очистки города, приступили к покраске бордюров, урн, ограждений и т.д.

Фото: пресс-служба администрации Мичуринска

Фото: пресс-служба администрации Мичуринска

- Основной фронт сотрудников «Зеленхоза» развернулся на улице Советской. До этого была проведена уборка мостов у основного питомника и подвесного моста в районе набережной реки Лесной Воронеж, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска Тамбовской области. - Параллельно ведется работа на площади Славы, территории перед железнодорожным вокзалом Мичуринск-Уральский, сквере имени Рората и других местах массового посещения горожан.

Завтра к коммунальным бригадам присоединятся трудовые коллективы и неравнодушные горожане. 12 апреля объявлен днем общегородского субботника.

Фото: пресс-служба администрации Мичуринска

Фото: пресс-служба администрации Мичуринска

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокаты из Тамбова пойдут под суд за попытку «заработать» 1,5 миллиона рублей
Тамбовчанин может получить 5 лет колонии за поджег дома экс-супруги
Житель города Грязи, обворовавший магазин в Тамбовской области, заплатил 52 тысячи рублей
Жители северной части Тамбова остались без холодной воды
Житель Тамбовщины зарезал отчима своей сожительницы
72-летнюю пенсионерку и 23-летнего парня задержали в Тамбове за кражу продуктов
Тамбовские полицейские вернули украденный велосипед владельцу
Дом Теннис в Тамбове, в который пробрались вандалы, обещают законсервировать
13-летний тамбовчанин попал под машину, переходя дорогу по «зебре»
Тамбовчан приглашают отметить День охраны памятников в Асеевском дворце
"Украл, выпил, в тюрьму": на жителя Тамбовщины завели уголовное дело за кражу спиртного
ЕГЭ в досрочный период сдали 110 тамбовчан
На украшение Тамбова к 9 мая потратят 2,4 миллиона рублей
В Тамбове иностранные студенты проверят свои знания по русскому языку
В Тамбовской области переобучат более 400 предпенсионеров
В Тамбове задержали водителя, сбившего человека и покинувшего место ДТП
Тамбовчане встретятся с чиновниками городской администрации
В Тамбовской области водитель мопеда попал в больницу после столкновения с «Chevrolet Niva»
17 апреля в Тамбове торжественно откроется «Вахта Памяти»