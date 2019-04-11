2019-04-11T13:04:04+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины зарезал отчима своей сожительницы

Преступление произошло в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области суд вынес приговор 51-летнему жителю Мичуринска. Он признан виновным в убийстве человека.

Сентябрьским днем прошлого года этот мичуринец пришел в гости к отчиму своей сожительницы, с которым они стали распивать спиртные напитки. Во время разговоров между ними произошел конфликт.

- Подсудимый кухонным ножом нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область грудной клетки, повредив сердце и легкие. От полученных ранений потерпевший скончался 1 октября в больнице, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

По информации СУ СК по Тамбовской области, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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