Дом Теннис в Тамбове, в который пробрались вандалы, обещают законсервировать
Дом Теннис, который 9 апреля разбирали вандалы, городские власти пообещали законсервировать. Напомним, свидетелем варварского поступка стал краевед и градозащитник Олег Карнаухов. По его словам, со двора к памятнику регионального значения подъехала «ГАЗель». Бригада из четырех человек начала вырезать старинную кирпичную кладку здания. О происходящем Олег Карнаухов сообщил в полицию. Вандалов задержали. Орудовавшие в особняке мужчины в беседе с полицейскими пояснили, что собирали кирпичи для личного использования, но краевед уверен, что кладку собирались продать.
На ситуацию с домом-памятником отреагировали в администрации города Тамбова — здание планируют огородить и защитить от проникновения посторонних.
- В настоящее время в соответствии с действующим законодательством происходит конкурсная процедура. Как только будет определен подрядчик, он приступит незамедлительно к работам по устранению доступа асоциальных лиц в данное помещение. Им будет произведено закрытие оконных и дверных проемов, и произведен текущий ремонт кровли для предотвращения залития памятника архитектуры, - говорит Сергей Серегин, главный инженер МКУ «Долговой центр».
Правда о каких конкурсных процедурах идет речь — непонятно, на официальном сайте госзакупок тендера на проведение работ по консервации здания по адресу Комсомольская, 41 нет.
ИСТОЧНИК KP.RU