2019-04-11T09:36:48+03:00
Происшествия

13-летний тамбовчанин попал под машину, переходя дорогу по «зебре»

Водитель наехавшего на мальчика авто сам отвез пострадавшего в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Подростка сбили на пешеходном переходеПодростка сбили на пешеходном переходеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, произошла 10 апреля в 9 часов 45 минут на 3 километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов», проходящей по территории Кирсановского района в селе Шиновка, на улице 5 район, в районе дома № 28. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» с прицепом «ВОЭАРЗМ1» наехал на тринадцатилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии подросток получил травмы, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. - Водитель автомобиля сам доставил пострадавшего в Кирсановскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокаты из Тамбова пойдут под суд за попытку «заработать» 1,5 миллиона рублей
Тамбовчанин может получить 5 лет колонии за поджег дома экс-супруги
Житель города Грязи, обворовавший магазин в Тамбовской области, заплатил 52 тысячи рублей
Жители северной части Тамбова остались без холодной воды
В Мичуринске наводят чистоту
Житель Тамбовщины зарезал отчима своей сожительницы
72-летнюю пенсионерку и 23-летнего парня задержали в Тамбове за кражу продуктов
Тамбовские полицейские вернули украденный велосипед владельцу
Дом Теннис в Тамбове, в который пробрались вандалы, обещают законсервировать
Тамбовчан приглашают отметить День охраны памятников в Асеевском дворце
"Украл, выпил, в тюрьму": на жителя Тамбовщины завели уголовное дело за кражу спиртного
ЕГЭ в досрочный период сдали 110 тамбовчан
На украшение Тамбова к 9 мая потратят 2,4 миллиона рублей
В Тамбове иностранные студенты проверят свои знания по русскому языку
В Тамбовской области переобучат более 400 предпенсионеров
В Тамбове задержали водителя, сбившего человека и покинувшего место ДТП
Тамбовчане встретятся с чиновниками городской администрации
В Тамбовской области водитель мопеда попал в больницу после столкновения с «Chevrolet Niva»
17 апреля в Тамбове торжественно откроется «Вахта Памяти»