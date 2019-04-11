13-летний тамбовчанин попал под машину, переходя дорогу по «зебре»

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-11T09:36:48+03:00

Водитель наехавшего на мальчика авто сам отвез пострадавшего в больницу

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Авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, произошла 10 апреля в 9 часов 45 минут на 3 километре автодороги «Тамбов-Ртищево-Саратов», проходящей по территории Кирсановского района в селе Шиновка, на улице 5 район, в районе дома № 28. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» с прицепом «ВОЭАРЗМ1» наехал на тринадцатилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии подросток получил травмы, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. - Водитель автомобиля сам доставил пострадавшего в Кирсановскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU