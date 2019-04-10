2019-04-10T18:00:21+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают отметить День охраны памятников в Асеевском дворце

Гостей усадьбы ждет обзорная экскурсия у здания, а вечером — бесплатный вход внутрь
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мероприятия пройдут 18 апреляМероприятия пройдут 18 апреля
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В рамках празднования Международного дня охраны памятников и исторических мест в «Историко-культурном Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» планируется провести сразу ряд мероприятий.

Так, 18 апреля с 13 до 19 (один раз в час) у стен Дворца Асеевых состоится презентация обзорной экскурсии по территории усадьбы «Усадебный комплекс Асеевых: дворцовая роскошь и функциональность». Новая экскурсия даст возможность узнать о былом устройстве усадебного комплекса начала XX века, расположенного на берегу канала реки Цны. Гости усадьбы также смогут погрузиться в тайны создания парка, узнать о легенде самого древнего в Тамбове дуба - Патриарха и познакомиться с архитектурным стилем «модерн».

В этот же день с 8:30 до 19:00 в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» пройдёт Межрегиональный фестиваль-конкурс творчества детей «Сказка в музыке». Ежегодно фестиваль становится центром притяжения самых талантливых и одаренных детей Тамбовской области, где каждый участник приобщается к лучшим культурным традициям и имеет возможность раскрыть свой творческий потенциал.

- С 19:00 до 21:00 в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» пройдёт День открытых дверей на объекте культурного наследия федерального значения, - сообщают организаторы мероприятия. - Знакомство с интерьерами главного дома усадьбы без экскурсионного сопровождения доступно абсолютно бесплатно всем желающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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