"Украл, выпил, в тюрьму": на жителя Тамбовщины завели уголовное дело за кражу спиртного

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-10T17:40:30+03:00

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9 апреля в дежурную часть поступило сообщение о краже, произошедшей в одном из магазинов Мичуринска. На место, на улицу Лаврова, выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили персонал супермаркета, продавцы рассказали, что пропала алкогольная продукция различных наименований.

Стражи порядка изъяли запись с камеры видеонаблюдения. После просмотра выяснилось, что кражу нескольких бутылок спиртного совершил неизвестный молодой человек 7 апреля.

- Украденное воришка прятал под одеждой, что помогло ему выйти из супермаркета незамеченным, - отметили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.

В ходе розыска полицейские задержали 20-летнего подозреваемого, местного жителя. Доставленный в отдел полиции молодой человек сознался в краже и рассказал, что уже употребил похищенное.

- Теперь ему придется возместить материальный ущерб причиненный магазину из своего кошелька, - говорят в полиции. - Как оказалось, ранее парень уже совершал схожие кражи.

Сотрудники полиции возбудили в отношении мичуринца уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU