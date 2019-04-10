ЕГЭ в досрочный период сдали 110 тамбовчан

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-10T17:14:35+03:00

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Досрочный период ЕГЭ, стартовавший 20 марта, завершился сегодня, 10 апреля. Всего в Тамбовской области для досрочной сдачи единого госэкзамена были поданы заявки от 110 участников: из них 2 выпускника текущего года, 93 выпускника прошлого года и 15 учащихся ссузов. Для сравнения, в прошлом году была подана 161 заявка. Всего в России более 35 тысяч человек сдали ЕГЭ-2019 досрочно.

Сдать ЕГЭ в досрочный период могли выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не могут принять участие в экзаменах в основные сроки.

Для досрочной сдачи на Тамбовщине был организован один пункт проведения экзамена на базе Центра экспертизы образовательной деятельности.

- В целом, досрочный период прошел без сбоев, количество сдававших чуть выше, чем в прошлом году. Примерные результаты этого года сопоставимы с прошлогодними, - цитирует управление образования и науки Тамбовской области руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования Сергея Кравцова.

Результаты начнут поступить в регион с 15 апреля.

Основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU