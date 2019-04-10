На украшение Тамбова к 9 мая потратят 2,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-10T16:23:38+03:00

За эти деньги восстановят уже имеющиеся элементы и сделают новые

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В Тамбове начали готовиться к празднованию Дня Победы. На крашение города к 9 мая готовы потратить 2,4 миллиона рублей. Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, эти средства пойдут на обновление имеющихся элементов праздника и установку новых конструкций.

Так, ремонту и обновлению подлежат мобильные стела «Воинская слава России», декоративные стелы к памятнику «Танк «Тамбовский колхозник», стелы с праздничной символикой на площадь Ленина и в парке Победы, декоративная панель «СЛАВА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» на Соборной площади, панели на опорах контактных сетей по ул. Чичканова и ряд других.

Новые баннеры установят на балконе здания бывшего военкомата на площади Ленина и за памятником Ильичу. Украсят бульвар Энтузиастов, по которому второй год подряд прошествует «Бессмертный полк». Здесь также появятся праздничные баннеры, декоративные четырехметровые панели «Бессмертный полк». 3D декоративные композиция «Бессметный полк» установят в парке Победы и по периметру пл. Ленина. Убрать праздничную атрибутику исполнитель этого контракта должен до 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU