2019-04-10T15:48:21+03:00
Общество

В Тамбове иностранные студенты проверят свои знания по русскому языку

ТГТУ приглашает на Межрегиональную олимпиаду
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовском государственном техническом университете (улица Ленинградская, 1) 11 апреля в 10:00 состоится V Межрегиональная очно-заочная олимпиада по русскому языку как иностранному «Мы говорим по-русски». Ее организаторами выступили кафедра «Русская филология» и деканат факультета международного образования ТГТУ.

Участие в олимпиаде примут иностранные студенты 1-5 курсов, получающие образование в вузах по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также учащиеся подготовительных факультетов для иностранцев.

Кроме того, помимо студентов тамбовских вузов знания по русскому языку продемонстрируют студенты-иностранцы из Липецка и Мичуринска. В заочном этапе принимают участие студенты вузов Санкт-Петербурга, Волгограда и Астрахани.

- Участникам олимпиады предстоит выполнить несколько конкурсных заданий: сочинение, конкурс чтецов, презентация «Моя страна», видеооткрытка «Город, в котором я учусь», викторина по страноведческой тематике «Знаю ли я Россию?» и ролевая игра, - комментируют в пресс-службе ТГТУ.

По мнению организаторов, мероприятия подобного рода способствуют популяризации русского языка среди иностранных студентов, повышают у них интерес и мотивации к изучению нашего родного языка в условиях новой геополитической ситуации и формируют у иностранных учащихся положительный образ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На украшение Тамбова к 9 мая потратят 2,4 миллиона рублей
В Тамбовской области переобучат более 400 предпенсионеров
В Тамбове задержали водителя, сбившего человека и покинувшего место ДТП
Тамбовчане встретятся с чиновниками городской администрации
В Тамбовской области водитель мопеда попал в больницу после столкновения с «Chevrolet Niva»
17 апреля в Тамбове торжественно откроется «Вахта Памяти»
В Тамбовской области уголовник задушил собутыльника
Тамбовские градозащитники выступили против предложения ОНФ снести памятник на Интернациональной, 89
Мичуринских ветеранов ВОВ приглашают на медицинское обследование
Тамбовскую пенсионерку, незаконно торговавшую алкоголем, осудили за взятку полицейскому
Во время отчета губернатора Тамбовщины в центре города запретят стоянку автомобилей
В поселке на Тамбовщине вор ограбил детский сад
В тройной аварии на Тамбовщине пострадали два человека
Тамбовчанин хранил дома банку с взрывчатым веществом
На тамбовской трассе «семерка» въехала в фуру: два человека погибли на месте
Тамбовский ОНФ требует сноса памятника на Интернациональной, 89 и срочного расселения людей
В Тамбове появилась префектура «Магистральная»
Тамбовчане смогут увидеть отчетный доклад Александра Никитина в прямом эфире
В Тамбовской области приставы взыскали более 850 тысяч рублей задолженности по зарплате
Тамбовчанин предстанет перед судом за попытку сбыта 4 кг наркотиков в Тюмени
В Тамбове стартовал сезон дачных перевозок
В Тамбове «трудный» подросток угнал машину
Иномарка сбила 7-летнюю девочку-велосипедистку
В Тамбове на старинный дом Теннис покушались вандалы
Две школы в Тамбовской области получат гранты по 6 млн рублей
В Мичуринске пройдет массовая уборка города