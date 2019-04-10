В Тамбове иностранные студенты проверят свои знания по русскому языку

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-10T15:48:21+03:00

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В Тамбовском государственном техническом университете (улица Ленинградская, 1) 11 апреля в 10:00 состоится V Межрегиональная очно-заочная олимпиада по русскому языку как иностранному «Мы говорим по-русски». Ее организаторами выступили кафедра «Русская филология» и деканат факультета международного образования ТГТУ.

Участие в олимпиаде примут иностранные студенты 1-5 курсов, получающие образование в вузах по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также учащиеся подготовительных факультетов для иностранцев.

Кроме того, помимо студентов тамбовских вузов знания по русскому языку продемонстрируют студенты-иностранцы из Липецка и Мичуринска. В заочном этапе принимают участие студенты вузов Санкт-Петербурга, Волгограда и Астрахани.

- Участникам олимпиады предстоит выполнить несколько конкурсных заданий: сочинение, конкурс чтецов, презентация «Моя страна», видеооткрытка «Город, в котором я учусь», викторина по страноведческой тематике «Знаю ли я Россию?» и ролевая игра, - комментируют в пресс-службе ТГТУ.

По мнению организаторов, мероприятия подобного рода способствуют популяризации русского языка среди иностранных студентов, повышают у них интерес и мотивации к изучению нашего родного языка в условиях новой геополитической ситуации и формируют у иностранных учащихся положительный образ России.

ИСТОЧНИК KP.RU