2019-04-10T15:27:59+03:00
Общество

В Тамбовской области переобучат более 400 предпенсионеров

74 человека уже приступили к обучению
Ирина БУРЯКОВА
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Управление труда и занятости населения Тамбовской области заключило с работодателями соглашения о прохождении переобучения 155 человек предпенсионного возраста.

- К обучению уже приступили 74 человека, из них 64 - работники завода подшипников скольжения. Они обучаются профессиям наладчика автоматических линий и агрегатных станков, наладчика холодноштамповочного оборудования, слесаря-ремонтника, станочника широкого профиля, укладчика-упаковщика. Обучение проходит на учебно-производственной базе предприятия, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Всего в этом году управление труда и занятости населения региона планирует переобучить более 400 тамбовчан предпенсионного возраста. Такие меры призваны позволить людям быть востребованными на рынке труда и сохранить за собой рабочее место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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