2019-04-10T14:46:22+03:00
Общество

Тамбовчане встретятся с чиновниками городской администрации

Утвержден график проведения общественных приемных
Ксения АЛЕШИНА
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Во II квартале текущего года тамбовские чиновники проведут шесть общественных приемных в префектурах и советах территорий. Председатели органов городской администрации встретятся с местными жителями, чтобы выявить наиболее актуальные проблемы и предпринять меры по их решению.

В школе № 35 10 апреля в 16:00 состоится встреча с жителям общественной префектуры «Западная», на которой будут присутствовать Гололобов В.В. - председатель жилищного комитета, а также Кочетыгов С.В. - председатель контрольного комитета.

В библиотеке-филиале №7 имени Кученковой В.А 11 апреля в 16:00 жители совета территории «Телецентр» смогут пообщаться с Алпатовой О.Н. - председателем комитета земельных ресурсов и землепользования и Михалевым М.А. - председателем комитета городского хозяйства.

В детской библиотеке имени Маршака 28 мая в 16:00 свои вопросы Гололобову В.В. - председателю жилищного комитета и Крупининой Е.А. - председателю комитета по информационной политике зададут жители общественной префектуры «Мичуринская».

В Центре размещения совета территории на ул. Гоголя, 12, 29 мая жители совета территории «Южный» встретятся с Крупининой Е.А. - председателем комитета по информационной политике и Михалевым М.А. - председателем комитета городского хозяйства.

В Центре образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова 26 июня в 16:00 жители совета территории «Парк Победы» пообщаются с Гололобовым В.В. - председателем жилищного комитета и Михалевым М.А. - председателем комитета городского хозяйства.

В Центре размещения совета территории на ул. Гоголя, 12, 26 июня в 16:00 встречу с жителями совета территории «Покровский» проведут Зимнухов А.Н. - председатель комитета градостроительства и Алпатова О.Н. - председатель комитета земельных ресурсов и землепользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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