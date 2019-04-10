2019-04-10T13:48:25+03:00
Происшествия

В Тамбовской области водитель мопеда попал в больницу после столкновения с «Chevrolet Niva»

Авария случилась в Моршанске
Ксения АЛЕШИНА
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Пострадал 62-летний мужчинаПострадал 62-летний мужчинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 9 апреля около половины шестого вечера на нерегулируемом перекрестке улиц Привокзальная и 7-й городок города Моршанска. 62-летний мужчина на мопеде «Альфа» при обгоне обгона столкнулся с автомобилем «Chevrolet Niva», который который двигался в попутном направлении и совершал маневр поворота налево. За рулем машины находился 59-летний водитель.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пострадал водитель мопеда. Мужчину доставили в приемный покой ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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