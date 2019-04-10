17 апреля в Тамбове торжественно откроется «Вахта Памяти»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-10T13:20:20+03:00

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В среду, 17 апреля, в Тамбове состоится торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2019». Данная акция проводится ежегодно. В этом году в рамках «Вахты Памяти» запланировано участие тамбовских поисковых отрядов во Всероссийских экспедициях сводного поискового отряда «Солдаты памяти» в Ленинградской, Липецкой, Новгородской, Воронежской, Смоленской, Ростовской, Орловской, Тверской областях, Крыму. Также тамбовские волонтеры и стройотряды будут нести трудовую Вахту. Запланировано проведение «Вахты Памяти» у мемориалов, посвященных подвигам солдат во время Великой Отечественной Войны.

И традиционно участники акции проведут уборку воинских захоронений, ветеранам Великой Отечественной войны по ремонту домов и квартир.

- В торжественном открытии примут участие бойцы поисковых отрядов, студенты и школьники образовательных организаций, рабочая молодежь Тамбова и области, - сообщает пресс-служба Тамбовского регионального отделения «ЕР». - В торжественном строю с бойцами поисковых отрядов будут портреты солдат, чьи имена и судьбы установлены поисковиками. Почетными гостями митинга станут ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных и молодежных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU