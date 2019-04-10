2019-04-10T13:00:15+03:00
Происшествия

В Тамбовской области уголовник задушил собутыльника

За совершенное убийство мужчина отправится в колонию строгого режима на 9 лет
Ксения АЛЕШИНА
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В Староюрьевском районе суд вынес приговор 46-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве знакомого. Установлено, что утром 22 ноября прошлого года потерпевший пришел к нему домой и предложил выпить. Во время застолья некоторые высказывания потерпевшего показались хозяину дома, который ранее около 10 лет провел в местах лишения свободы за различные преступления, оскорбительными. Мужчина разозлился и избил гостя, а затем повалив его на пол, стал душить ногой. Смерть 32-летнего потерпевшего наступила в результате механической асфиксии.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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