Тамбовские градозащитники выступили против предложения ОНФ снести памятник на Интернациональной, 89

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-10T12:38:23+03:00

Есть опасения, что такая судьба может постигнуть другие объекты культурного наследия

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Тамбовское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры выступило против намерения активистов регионального ОНФ снести памятник истории и культуры в Тамбове. Речь идет о выявленном объекте культурного наследия – жилом доме №89 по улице Интернациональной.

Напомним, администрация города потребовала от собственников реконструировать здание за свой счет. Для жильцов 5 квартир восстановление полуразрушенного дома — непосильная задача. Региональный ОНФ предложил поступить «проще» - лишить дома охранного статуса, снести его, а людей расселить. С таким решением вопроса, в свою очередь, не согласились градозащитники.

- Это очень опасный прецедент, - поясняют в Тамбовском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. - Если следовать этой логике, то сносить надо все наследие наших предков. Восстанавливать и содержать его, по мнению «временщиков», экономически нецелесообразно. Так же нецелесообразно, по логике Олега Крохина, содержать детям престарелых родителей и детей-инвалидов. Напрашивается предложение к активистам ОНФ – исключить все памятники их реестра объектов культурного наследия и снести. Чтобы освободить место застройщикам, кстати, насколько нам известно, сам Крохин – руководитель строительной фирмы. Удивительно молчание регионального управления по охране памятников истории и культуры, которое по своим целям и задачам должно находить, сохранять, использовать и популяризировать объекты культурного наследия. Впрочем, управлению отмалчиваться и «отмахиваться» приходится не впервой.

Тамбовское отделение ВООПИК призывает ОНФ и местные власти проводить совместные обсуждения и все-таки искать пути сохранения и восстановления объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU