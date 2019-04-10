2019-04-10T12:40:28+03:00
Происшествия

Тамбовскую пенсионерку, незаконно торговавшую алкоголем, осудили за взятку полицейскому

Жительницу Рассказовского района приговорили к условному сроку
Ксения АЛЕШИНА
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Рассказовский районный суд вынес приговор по уголовному делу по обвинению 63-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия».

Как установлено следствием и судом, 12 февраля этого года пенсионерка в служебном кабинете МОМВД России «Рассказовский» положила в телефонный справочник 30 тысяч рублей в качестве взятки полицейскому за несоставление в отношении нее материала за незаконную торговлю алкоголем. Ранее за совершение аналогичного правонарушения женщина уже привлекалась к административной ответственности в виде штрафа. Страж порядка отказался от незаконного денежного вознаграждения.- Приговором суда пенсионерке назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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