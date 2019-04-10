2019-04-10T12:18:33+03:00
Общество

Мичуринских ветеранов ВОВ приглашают на медицинское обследование

Дни открытых дверей пройдут в больнице имени Брюхоненко
Ирина БУРЯКОВА
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В городской больнице имени Брюхоненко Мичуринска пройдут дни открытых дверей для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов, блокадников Ленинграда и узников концлагерей.

13 апреля медицинские обследования можно будет пройти в первом поликлиническом отделении больницы (улица Революционная, 64).

20 апреля - во втором поликлиническом отделении больницы (Липецкое шоссе, 26).

- Для ветеранов будут работать клиническая лаборатория, рентген-служба, смотровой кабинет, врачи - невролог, отоларинголог, офтальмолог, хирург, терапевт, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска Тамбовской области. - Также можно будет сделать ЭКГ, УЗИ. Врачи приглашают на прием с 8 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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