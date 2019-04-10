2019-04-10T11:18:05+03:00
Происшествия

В поселке на Тамбовщине вор ограбил детский сад

Мужчина украл из недействующего здания дошкольного учреждения радиаторы системы отопления
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отделения полиции пгт. Умет 9 апреля поступило сообщение о краже из здания недействующего детского сада. Прибывшие на место происшествия в деревню Ильинка полицейские выяснили, что оттуда были похищены радиаторы системы отопления.

Как оказалось, вор проник в здание, разбив окно. Сотрудниками криминалистической службы были изъяты следы пальцев рук и обуви злоумышленника. В ходе проведения подворного обхода и оперативных мероприятий был задержан 31-летний местный житель.

- Мужчину доставили в отдел полиции для дачи показаний. Было установлено, что задержанный проник в здание еще 1 февраля, украденные радиаторы он сдал в пункт приема металлолома, а деньги уже потратил на себя. Ранее задержанный уже попадал в поле зрения сотрудников полиции. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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