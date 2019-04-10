В тройной аварии на Тамбовщине пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-10T11:01:35+03:00

На трассе один за другим столкнулись три автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Знаменском районе столкнулись два автомобиля «ГАЗ» и «Лада»

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Авария с участием трех автомобилей произошла 9 апреля в 4 часа 30 минут на 479 километре автодороги Р-22 Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Знаменского района. Как рассказали в областном УГИБДД, 34-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2704» столкнулся с остановившимся на трассе автомобилем «ГАЗ-41R13», под управлением 45-летнего водителя. Сразу после этого столкновения, двигавшийся позади автомобиль «Lada Largus», за рулем которого находился 44-летний мужчина, въехал в «ГАЗ-2704».

- В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ-2704», 27-летний мужчина получили многочисленные травмы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Их доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

В больнице оказались два человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU