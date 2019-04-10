Тамбовчанин хранил дома банку с взрывчатым веществом

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-10T10:37:39+03:00

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В полицию поступила информация о том, что житель села Вяжля Кирсановского района хранит в своем доме порох. Стражи порядка выехали на место, опросили 61-летнего мужчину и установили, что в жилище действительно имеется банка с взрывчатым веществом весом 200 граммов.

- Когда и зачем в доме появилась банка с порохом - мужчина затруднился ответить. Взрывчатое вещество было изъято и изучено экспертом-криминалистом, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU