2019-04-10T10:37:39+03:00
Происшествия

Тамбовчанин хранил дома банку с взрывчатым веществом

Это был порох
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: с сайта УМВД по Тамбовской областиФото: с сайта УМВД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В полицию поступила информация о том, что житель села Вяжля Кирсановского района хранит в своем доме порох. Стражи порядка выехали на место, опросили 61-летнего мужчину и установили, что в жилище действительно имеется банка с взрывчатым веществом весом 200 граммов.

- Когда и зачем в доме появилась банка с порохом - мужчина затруднился ответить. Взрывчатое вещество было изъято и изучено экспертом-криминалистом, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовскую пенсионерку, незаконно торговавшую алкоголем, осудили за взяточничество
Во время отчета губернатора Тамбовщины в центре города запретят стоянку автомобилей
В поселке на Тамбовщине вор ограбил детский сад
В тройной аварии на Тамбовщине пострадали два человека
На тамбовской трассе «семерка» въехала в фуру: два человека погибли на месте
Тамбовский ОНФ требует сноса памятника на Интернациональной, 89 и срочного расселения людей
В Тамбове появилась префектура «Магистральная»
Тамбовчане смогут увидеть отчетный доклад Александра Никитина в прямом эфире
В Тамбовской области приставы взыскали более 850 тысяч рублей задолженности по зарплате
Тамбовчанин предстанет перед судом за попытку сбыта 4 кг наркотиков в Тюмени
В Тамбове стартовал сезон дачных перевозок
В Тамбове «трудный» подросток угнал машину
Иномарка сбила 7-летнюю девочку-велосипедистку
В Тамбове на старинный дом Теннис покушались вандалы
Две школы в Тамбовской области получат гранты по 6 млн рублей
В Мичуринске пройдет массовая уборка города