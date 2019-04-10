На тамбовской трассе «семерка» въехала в фуру: два человека погибли на месте

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-10T10:21:58+03:00

Еще два пассажира легковушки в тяжелом состоянии находятся в больнице

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Страшная авария произошла 9 апреля в 1 час 30 минут на 479 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Знаменского района. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на полосу встречного движения и столкнулся здесь с большегрузом «Scania», которым управлял 35-летний мужчина.

- В результате аварии водитель и 19-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21074» скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Еще два пассажира «семерки» - мужчины 23 и 33 лет с множественными травмами госпитализированы во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

Водитель фуры не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU