В Тамбове появилась префектура «Магистральная»

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-10T09:43:04+03:00

Она девятая в городе

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В еще одном микрорайоне Тамбова создали префектуру. 9 апреля в лицее №13 состоялось собрание местных жителей - активистов округа.

- Жители проголосовали за название префектуры - «Магистральная». Она расположилась в границах девятого избирательного округа (улиц Вирты, Маркса, Магистральной и Мичуринской), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Также участники собрания предложили в качестве кандидатуры префекта депутата Тамбовской городской Думы этого округа Дмитрия Толстых.

Напомним, что префектуры в Тамбове появились в ходе реформы общественного самоуправления, которую инициировал глава региона Александр Никитин. Префектуры являются связующим звеном между властью и населением.

ИСТОЧНИК KP.RU