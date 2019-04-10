2019-04-10T09:43:04+03:00
Общество

В Тамбове появилась префектура «Магистральная»

Она девятая в городе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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В еще одном микрорайоне Тамбова создали префектуру. 9 апреля в лицее №13 состоялось собрание местных жителей - активистов округа.

- Жители проголосовали за название префектуры - «Магистральная». Она расположилась в границах девятого избирательного округа (улиц Вирты, Маркса, Магистральной и Мичуринской), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Также участники собрания предложили в качестве кандидатуры префекта депутата Тамбовской городской Думы этого округа Дмитрия Толстых.

Напомним, что префектуры в Тамбове появились в ходе реформы общественного самоуправления, которую инициировал глава региона Александр Никитин. Префектуры являются связующим звеном между властью и населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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