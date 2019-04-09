2019-04-09T17:37:57+03:00
Происшествия

Тамбовчанин предстанет перед судом за попытку сбыта 4 кг наркотиков в Тюмени

24-летний парень собирался распространять запрещенные вещества бесконтактным способом
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего уроженца и жителя Тамбовской области и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Парню грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, тамбовчанин договорился с неустановленным лицом о сбыте наркотиков в Тюменской области и в октябре прошлого года приехал в Тюмень. Он планировал фасовать запрещенные вещества на мелкие партии, скрывать их в тайниках-закладках, а затем продавать через Интернет.

- Через несколько дней преступная деятельность Левашова была пресечена сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области, а наркотические средства общей массой свыше 4 кг. Изъяты, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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