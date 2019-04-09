В Тамбове стартовал сезон дачных перевозок

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-09T17:28:32+03:00

Из-за плохих дорог автобус не сможет доехать до «Чистых прудов»: пассажиров высадят раньше

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В Тамбове открывается сезон дачных перевозок. Как сообщили в МБУ «Пассажирские перевозки» с 13 апреля начнут курсировать сразу три маршрута до садоводческих участков:

- № 11 «Магистральная – садоводческое общество «Ветеран»;

- № 14-д «Рылеева - садоводческое общество «Дубки»;

- № 108 «Магистральная – Чистые пруды».

Правда из-за плохих дорог на маршруте №108 «Магистральная – Чистые пруды», движение автобусов временно будет осуществляться только до газопровода (до остановочного пункта «4 посадки»).

Отправление автобусов по рабочим дням:

- от «Магистральной»: 6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00.

- от ост. «4-е посадки»: 7:10, 7:50, 8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50.

Отправление автобусов по выходным дням:

- от остановочного пункта «Магистральная»: 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00.

- от остановочного пункта «4 посадки»: 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50.

Время отправления автобуса маршрута № 14-Д «РЫЛЕЕВА – с/о ДУБКИ» по будням и выходным:

- от остановочного пункта «УМКА»: 8:05, 12:39, 16:39.

- от остановочного пункта «ДУБКИ» - 9:00, 13:34, 17:34.

Время отправления автобуса № 11 «МАГИСТРАЛЬНАЯ – с/о ВЕТЕРАН» по будням и выходным:

- от остановки «Магистральная» - 8:00, 17:40;

- от остановки «Ветеран» - 8:20, 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU