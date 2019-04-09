В Тамбове «трудный» подросток угнал машину

СЕГОДНЯ 17:13 2019-04-09T17:13:53+03:00

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Рано утром 8 апреля в дежурную часть УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ-2109», припаркованного у многоэтажного дома на улице Рылеева. Отечественная легковушка принадлежала 40-летнему местному жителю.

Изучив записи с камер уличного наблюдения, полицейские выяснили, что к «девятку» угнал молодой человек, который направился на ней в сторону Пичаевского района. Дежурный офицер полиции ввел план «Перехват», сообщил приметы автомобиля и предполагаемого угонщика наружным службам полиции близлежащих районов области.

При въезде в Пичаевский район дежурившие на дороге стражи порядка заметили разыскиваемый автомобиль и остановили его. За рулем легковушки находился 17-летний подросток, проживающий на территории района, который учится в одном из профессиональных учебных заведений областного центра.

- Молодой человек сначала рассказал, что хозяин машины просил его срочно перегнать автомобиль в Пичаевский район, но после признался в угоне. Он стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, ранее привлекался к ответственности, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Автомобиль был изъят сотрудниками полиции и доставлен в Тамбов для возврата законному владельцу. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU