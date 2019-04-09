В Тамбовской области приставы взыскали более 850 тысяч рублей задолженности по зарплате

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-09T18:05:09+03:00

Такую сумму задолжала одна из организаций в регионе

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В отдел судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам поступили 23 исполнительных производства о взыскании задолженности по заработной плате с организации-должника на общую сумму более 850 тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство организации о возбуждении исполнительных производств, сроках для погашения задолженности и предупредил о последствиях несвоевременного исполнения требований исполнительных документов, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

В итоге руководитель организации через несколько дней погасил задолженность по зарплате перед работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU