В Тамбовской области приставы взыскали более 850 тысяч рублей задолженности по зарплате
Такую сумму задолжала одна из организаций в регионе
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В отдел судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам поступили 23 исполнительных производства о взыскании задолженности по заработной плате с организации-должника на общую сумму более 850 тысяч рублей.
- Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство организации о возбуждении исполнительных производств, сроках для погашения задолженности и предупредил о последствиях несвоевременного исполнения требований исполнительных документов, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.
В итоге руководитель организации через несколько дней погасил задолженность по зарплате перед работниками.
ИСТОЧНИК KP.RU