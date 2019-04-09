2019-04-09T17:00:36+03:00
Происшествия

Иномарка сбила 7-летнюю девочку-велосипедистку

Ребенок выехал на дорогу при «красном» сигнале светофора
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Девочка неожиданно выехала на дорогуДевочка неожиданно выехала на дорогуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала маленькая велосипедистка, произошла 8 апреля в 18 часов 17 минут на пересечении улиц Агапкина и Ореховая города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 23-летний водитель автомобиля «RENAULT LOGAN» наехал на семилетнюю девочку, которая в присутствии родителей на велосипеде выехала с тротуара на пешеходный переход под запрещающий сигнал светофора.

- В результате аварии девочка получила ушиб ноги, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Ребенка на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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