Иномарка сбила 7-летнюю девочку-велосипедистку

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-09T17:00:36+03:00

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Авария, в которой пострадала маленькая велосипедистка, произошла 8 апреля в 18 часов 17 минут на пересечении улиц Агапкина и Ореховая города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 23-летний водитель автомобиля «RENAULT LOGAN» наехал на семилетнюю девочку, которая в присутствии родителей на велосипеде выехала с тротуара на пешеходный переход под запрещающий сигнал светофора.

- В результате аварии девочка получила ушиб ноги, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Ребенка на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU