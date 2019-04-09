В Тамбове на старинный дом Теннис покушались вандалы

СЕГОДНЯ 16:16 2019-04-09T16:20:34+03:00

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9 апреля краевед Олег Карнаухов стал свидетелем самого настоящего акта вандализма по отношению к старинному зданию, которое по закону охраняется государством. Неизвестные подъехали к дому Теннис, который располагается в Тамбове на улице Комсомольской, 41, на «ГАЗели», припарковались во дворе здания, а потом вооружились инструментами и начали его ломать.

Напомним, дом дворян Теннис, известных в Тамбове благотворителей, является памятником регионального значения, правда в официальном реестре Госоргана по охране памятников он числится как дом предводителя Тамбовского дворянства А. И. Сатина. К сожалению, причастность ни к одной из этих уважаемым некогда в Тамбове фамилий, не спасает особняк ни от разрушений, ни от самого настоящего вандализма.

- 18 апреля у нас отмечается День охраны памятников, на одном из мероприятий я планирую выступить с докладом, который как раз посвящен памятнику на Комсомольской, 41, он так и называется «Вчера, сегодня, завтра дома Теннис», - рассказывает Олег Карнаухов. - Привлечь внимание Госоргана по охране памятников к этому объекту я пытаюсь давно, но тщетно. До дома Теннис, как мне объясняют, еще не «дошла» очередь. В управлении пообещали, что обяжут собственника дома, которым является МКУ «Долговой центр», законсервировать объект. Я встречался с руководством этого учреждения — никаких таких поручений им не давали...В итоге я стал свидетелем настоящего акта вандализма, даже варварства и вызвал на место полицию.

Олег Карнахов предполагает, что старинную кирпичную кладку с дома снимали на продажу — сейчас она пользуется большой популярностью и используется для оформления интерьеров «под старину». Но прибывшим полицейским нарушители объявили другую версию, якобы они собирают выпавшие из здания кирпичи для использования в сугубо личных целях. Хотели якобы выложить ими стены смотровой ямы...В произошедшем сейчас разбирается полиция.

С разрушителями старинного особняка будут разбираться полицейские

На сегодняшний день памятник находится в плачевном состоянии, внутреннее убранство здесь разграблено, печи разбиты, большая часть окон — отсутствует, сломаны некоторые стены, похищена значительная часть кровли. По мнению Олега Карнаухова, если на памятник срочно не обратят внимание Госорган по охране памятников и муниципалитет, дому грозит полное разрушение.

ИСТОЧНИК KP.RU