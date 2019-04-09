2019-04-09T15:29:08+03:00
Общество

Две школы в Тамбовской области получат гранты по 6 млн рублей

Средства направят на создание научно-учебных лабораторий
Ксения АЛЕШИНА
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Победителями конкурсного отбора министерства просвещения России стали Татановская школа в Тамбовском районе и лицей-интернат в Мичуринске. Из федерального бюджета этим образовательным учреждениям выделят гранты по 6 млн рублей, которые пойдут на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Центры будут работать в формате научно-учебных лабораторий. По информации управления образования и науки Тамбовской области, полученные субсидии направят на приобретение средств обучения, вычислительную технику, интерактивное и презентационное оборудование, - прокомментировали в пресс-службе администрации региона.

Благодаря проекту «Успех каждого ребенка» около двухсот учеников с 5 по 11 класс смогут получить дополнительное образование по четырем направлениям развития: агро- и биотехнологии, генная инженерия и животноводство.

Как отмечают в региональном управлении образования и науки, подобные лаборатории помогут подготовить будущих абитуриентов по профессиональным квалификациям, потенциально интересным для предприятий реального сектора экономики.

Помимо двух школ, более 2 млн рублей субсидии из федеральной казны получит ТГУ им. Г.Р. Державина. Деньги направят на организацию летних школ для детей и молодежи из числа иностранных граждан на базе вуза.

- Не меньше двухсот школьников и студентов, в возрасте от 12 до 25 лет уже в 2019 году смогут отдохнуть и поправить здоровье в летнем лагере. При этом не менее половина сотни иностранных студентов смогут в более комфортной обстановке интегрироваться в российское сообщество, - комментируют в региональном управлении образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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