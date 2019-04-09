2019-04-09T15:00:19+03:00
Общество

В Мичуринске пройдет массовая уборка города

Жители наукограда выйдут на субботник
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Как сообщает пресс-служба администрации Мичуринска, 12 и 19 апреля в наукограде состоится общегородской субботник. В порядок будут приводить все территории города.

- Чтобы мы могли гордиться опрятными улицами и дворами, нужно оставаться заботливыми хозяевами нашего общего дома. Уверен, большинство жителей Мичуринска поддержат делом инициативу и примут участие в массовой уборке города, — говорит глава Мичуринска Максим Харников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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