В Мичуринске пройдет массовая уборка города
Жители наукограда выйдут на субботник
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Как сообщает пресс-служба администрации Мичуринска, 12 и 19 апреля в наукограде состоится общегородской субботник. В порядок будут приводить все территории города.
- Чтобы мы могли гордиться опрятными улицами и дворами, нужно оставаться заботливыми хозяевами нашего общего дома. Уверен, большинство жителей Мичуринска поддержат делом инициативу и примут участие в массовой уборке города, — говорит глава Мичуринска Максим Харников.
ИСТОЧНИК KP.RU