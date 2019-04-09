2019-04-09T14:50:32+03:00
Происшествия

Владелец тамбовского экстрим-центра, где погиб человек и получил травмы ребенок, отправится под суд

45-летнего мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В экстрим-центре серьезную травму получила 10-летняя девочкаВ экстрим-центре серьезную травму получила 10-летняя девочкаФото: СУ СК России по Тамбовской области
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В Тамбове завершили расследование уголовного дела о травмировании ребенка и гибели мужчины в центре экстремальных развлечений. Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, после нескольких ЧП, которые произошли в экстрим центре, у следователей появились претензии к 45-летнему владельцу заведения.

Следствие установило, что индивидуальный предприниматель в арендованном помещении организовал экстрим-центр, оснащенный немеханизированными аттракционами (поролоновые ямы, полосы препятствий, батуты), где оказывал развлекательные услуги, не отвечающие требованиям ГОСТов и при наличии определенных условий представляющие опасность для жизни и здоровья посетителей.

Так, 20 декабря 2017 года 35-летний мужчина получил здесь тяжелые травмы при падении с высоты. У мужчины диагностировали закрытую спинномозговую травму с развитием отека головного мозга, от которых спустя несколько дней он скончался в больнице. Ранее в этом же экстрим-центре компрессионный перелом грудных и поясничного позвонков получила 10-летняя девочка. Ребенок находился в бассейне, наполненном мягкими кубиками, и в это же время, не дождавшись пока она выберется оттуда, в бассейн прыгнул другой ребёнок, упав прямо на нее.

В итоге в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

- Основной причиной травмирования людей, по версии следствия, явилось несоблюдение организатором услуг всех необходимых мер по безопасной эксплуатации аттракционов. Так, например, в штате центра отсутствовали операторы, в чьи обязанности входил бы непосредственный контроль в зоне развлечений за порядком и последовательностью спрыгивания посетителей в поролоновый бассейн, подстраховка их действий при выполнении упражнений и движений на батуте и т.п., - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить его с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

По закону за такое преступление грозит наказание от штрафа (100-500 тысяч рублей) до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Экстрим-центр Тамбов: пострадала девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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