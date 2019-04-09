Более 250 тамбовчан пополнят ряды Вооруженных сил РФ в весенний призыв

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-09T14:10:29+03:00

Изменить размер текста: A A

С первого апреля в России стартовала весенняя призывная кампания. В этот призыв ряды Вооруженных сил должны пополнить свыше 250 тамбовчан. У весеннего призыва этого года есть нововведения.

- Первое - предоставляется третья отсрочка. Раньше ребятам, которые учились в 11 классе и им уже было 18 лет, предоставлялась отсрочка по призыву и вторая отсрочка для получения бакалавра. Теперь предоставляется и третья отсрочка - магистратура. И еще такая особенность - теперь призывники могут встать на воинский учет по фактическому месту проживания, - сообщил военный комиссар Тамбова Андрей Ершов.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Также военный комиссар прокомментировал и ситуацию с уклонистами от армии:

- Их с каждым годом все меньше и меньше, идет тенденция к тому, что ребята сейчас хотят служить в армии, понимают, что в дальнейшем в жизни им это пригодится. Очень малое количество уклонистов, цифру не будут называть, но мы с ними работаем.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Первые проводы новобранцев начнутся после 20 апреля. Завершится весенний призыв 15 июля - и за это время ряды Российской Армии должны пополнить порядка 135 тысяч молодых ребят, отмечают в пресс-службе администрации Тамбова. В их числе тамбовский студент железнодорожного техникума Владимир Кузнецов.

- Помимо обязанности, я сам хочу пройти службу в армии. Мне самому это в дальнейшем в жизни пригодится, я там возмужаю. Спецназ или ВДВ, мне интересно попасть в эти войска, в одно из войск, - говорит призывник Владимир Кузнецов.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU