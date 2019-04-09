2019-04-09T13:10:24+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе трое мужчин и женщина жестоко расправились с приятелем

Они до смерти избили собутыльника ведром, банкой и палкой
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин 25, 28 и 32 лет и 35-летней женщины, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 мая прошлого года компания местных жителей распивала спиртные напитки в квартире у одного из обвиняемых в поселке Новая Ляда. Во время застолья двое мужчин поссорились из-за женщины, а затем начали драться. Вскоре к ним присоединились и остальные фигуранты дела.

Все четверо стали избивать 43-летнего потерпевшего, в том числе ведром, стеклянной банкой и деревянной палкой. Утром они обнаружили своего собутыльника мертвым и, решив скрыть следы преступления, завернули его тело в пакет. Правда, спрятать тело им не удалось, поскольку на место происшествия прибыли полицейские.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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